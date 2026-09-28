Dalam hasil yang bisa membuka babak baru perdebatan beberapa hari sebelum pengumuman pemenang Ballon d'Or, Kylian Mbappe menerima kejutan mencolok dalam sebuah jajak pendapat yang digelar surat kabar Madrid, "Marca".

Para pembaca surat kabar tersebut memilih Lamine Yamal sebagai pemain yang paling layak dinobatkan sebagai peraih penghargaan itu, sementara bintang Real Madrid tersebut menempati posisi kedua.





"Marca" menggelar jajak pendapat kepada para pembacanya mengenai pemain yang layak memenangkan Ballon d'Or dari daftar 30 nominasi, dan diikuti oleh 233.849 pemilih hingga tulisan ini dibuat, sehingga hasilnya menempatkan Lamine Yamal di puncak dengan jelas setelah memperoleh 29% suara atau sebanyak 67.494 suara.

Yang menarik dari hasil tersebut, Mbappe, yang bersaing ketat dan secara terbuka membicarakan kelayakannya atas penghargaan itu, menempati posisi kedua setelah meraih 19% suara atau sebanyak 43.155 suara, dengan selisih besar dari pemilik posisi ketiga.

Yamal memuncaki jajak pendapat "Marca" di saat persaingan antara dirinya dan Mbappe kian memanas, setelah kedua pemain tersebut berbicara selama beberapa pekan terakhir mengenai peluang mereka memenangkan Ballon d'Or.

Yamal sebelumnya menegaskan dalam pernyataan-pernyataannya bahwa ia menilai dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia, sebelum menyatakan secara lebih tegas bahwa ia layak meraih penghargaan tahun ini mengingat apa yang telah ia capai, sementara Mbappe lebih blak-blakan ketika mengatakan bahwa ia akan memilih dirinya sendiri.

Hari-hari terakhir juga menyaksikan dukungan terbuka yang kuat untuk Yamal dari pihak Barcelona, sementara Mbappe mendapat dukungan di dalam Real Madrid, terutama dari sang pelatih Jose Mourinho, yang membicarakan kelayakan bintang Prancis itu atas penghargaan tersebut.

Hasil jajak pendapat "Marca" memberikan gambaran yang berbeda dari sejumlah sikap yang telah diumumkan, terutama karena surat kabar tersebut memiliki identitas Madrid yang jelas, sehingga unggulnya pemain Barcelona atas bintang Real Madrid di kalangan pembacanya menjadi hal yang mencolok dari sisi angka.

Jajak pendapat tersebut tidak berhenti pada persaingan antara Yamal dan Mbappe, karena Fabian Ruiz berada di posisi ketiga setelah memperoleh 13% suara atau sebanyak 31.089 suara, sementara Harry Kane menempati posisi keempat dengan 8% dan 19.410 suara.

Lionel Messi berada di posisi kelima juga dengan 8%, setelah memperoleh 17.887 suara, kemudian Rodri di posisi keenam dengan 7% dan 16.765 suara.

Di posisi ketujuh muncul Pau Cubarsi dengan 4% dan 10.025 suara, sementara Jude Bellingham dan Khvicha Kvaratskhelia masing-masing memperoleh 2%, dengan 5.248 dan 5.237 suara secara berurutan.

Marc Cucurella memperoleh 3.656 suara di posisi kesepuluh, kemudian Ousmane Dembele di posisi kesebelas dengan 1%, disusul Erling Haaland, Ferran Torres, Michael Olise, Vitinha, dan Vinicius Junior.

Adapun para nominasi lainnya, suara mereka kurang dari 1%, di mana Julian Quiñones memperoleh 873 suara, Sadio Mane 595, Luis Diaz 583, Achraf Hakimi 520, William Pacho 421, dan Bruno Fernandes 416.

Gabriel Magalhaes memperoleh 415 suara, William Saliba 406, Dayot Upamecano 294, Nuno Mendes 287, Lautaro Martinez 266, Marquinhos 263, Declan Rice 235, sementara Joao Neves hanya memperoleh 200 suara.















