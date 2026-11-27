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Pangeran Mohammed bin Faisal, mantan presiden Al Hilal, membeberkan kisah di balik negosiasinya dahulu dengan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, yang kini menangani Newcastle United, untuk menukangi Al Hilal. Ia menegaskan bahwa sang pelatih termasuk kandidat kuat sebelum manajemen klub memastikan kesepakatan dengan pelatih asal Portugal Jorge Jesus.

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Saat tampil dalam podcast "Ala Bayad" di platform "Thmanyah Sports", Mohammed bin Faisal mengungkapkan kekagumannya terhadap pemikiran kepelatihan Jaissle. Ia menyebut melihat sosok pelatih potensial yang mampu mengembangkan pemain dan membangun tim yang kuat, sehingga ia merekomendasikan manajemen Al Hilal agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merekrutnya.

Mengapa Jaissle Memilih Al Hilal?

Mantan presiden Al Hilal itu menjelaskan bahwa ia sempat menanyakan kepada pelatih asal Jerman tersebut alasan dirinya ingin menangani tim. Jaissle menjawab bahwa ia senang bekerja di bawah tekanan dan mencari klub dengan basis suporter yang besar, kriteria yang ia temukan pada Al Hilal.

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Mohammed bin Faisal menambahkan bahwa peluang merekrut sang pelatih benar-benar nyata dan ia sangat yakin dengan kemampuan teknisnya serta kapasitasnya dalam mengembangkan pemain. Namun, ia menghadapi keberatan di internal manajemen Al Hilal karena usia sang pelatih yang masih muda, hal yang memengaruhi peluang terwujudnya kesepakatan.

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Jesus Menutup Pintu bagi Transfer Tersebut

Pangeran Mohammed bin Faisal mengungkapkan bahwa manajemen Al Hilal saat itu sudah memastikan kesepakatan dengan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, sehingga secara praktis menutup peluang merekrut Jaissle pada waktu tersebut.

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Setelah Al Hilal menjatuhkan pilihan pada Jesus, Mohammed bin Faisal merekomendasikan pelatih asal Jerman itu kepada manajemen Al Ahli karena tetap yakin dengan kemampuan teknisnya. Jaissle pun memulai kiprahnya bersama klub asal Jeddah tersebut pada musim panas 2023 dan menjalani salah satu fase terpenting dalam karier kepelatihannya.

Jaissle Menjawab Keraguan Al Hilal dengan Prestasi di Al Ahli

Statistik menunjukkan besarnya kontribusi pelatih asal Jerman itu selama menangani Al Ahli. Ia memimpin tim dalam 123 pertandingan di semua kompetisi dan meraih 90 kemenangan dengan persentase kemenangan 65,22%, menurut data yang diumumkan Newcastle United saat memperkenalkannya sebagai pelatih tim pada Agustus 2026.

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Di Liga Pro Saudi, Jaissle membawa Al Ahli finis di peringkat ketiga pada musim pertamanya, lalu peringkat kelima pada musim kedua. Ia kemudian menutup perjalanannya dengan pencapaian besar di level domestik dan kontinental pada musim 2025-2026, yakni menjuarai Piala Super Saudi dan berhasil membawa tim mempertahankan gelar Liga Champions Elite AFC setelah menjuarai turnamen tersebut untuk pertama kalinya pada musim sebelumnya.

Dengan demikian, Jaissle meninggalkan Al Ahli setelah membawa klub itu kembali ke podium juara kontinental dua kali berturut-turut. Ia pun menjadi salah satu pelatih paling menonjol yang meninggalkan jejak dalam sejarah modern klub, sebelum hijrah ke Newcastle United untuk menjalani petualangan baru di Liga Primer Inggris.

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Statistik tersebut memberi dimensi tambahan pada pernyataan Mohammed bin Faisal, karena menunjukkan bahwa pelatih yang usia mudanya diragukan manajemen Al Hilal kemudian mampu membawa Al Ahli meraih prestasi besar, setelah memilih klub asal Jeddah itu ketimbang menukangi Al Hilal.