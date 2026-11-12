Jadwal Timnas Indonesia U-17 Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: Lawan, Jam Tanding & Cara Nonton Live!

Tim nasional Indonesia U-17 berjuang di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 yang seluruh laganya dipusatkan di Yangon, Myanmar. Tergabung bersama tuan rumah Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Afghanistan, skuad Garuda Muda dituntut untuk menjadi pemuncak klasemen akhir demi menyegel tiket lolos otomatis ke putaran final.

Langkah pertama telah dilalui dengan mulus setelah Indonesia melibas Filipina dengan skor 3-0 pada laga pembuka, Rabu (11/11). Namun, tantangan krusial masih menanti di tiga pertandingan sisa untuk memastikan posisi puncak.

Berikut adalah jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 beserta informasi siaran langsungnya!

Tanggal Pertandingan Kick-off (WIB) Venue Rabu, 11 Nov 2026 Indonesia 3-0 Filipina 15:30 Stadion Thuwunna Sabtu, 14 Nov 2026 Indonesia vs Kamboja 15:30 Starcity Sports Club Selasa, 17 Nov 2026 Afghanistan vs Indonesia 15:30 Yangon, Myanmar Jumat, 20 Nov 2026 Indonesia vs Myanmar 15:30 Yangon, Myanmar

KLASEMEN

Peringkat Tim Main Selisih Gol Poin 1 Afghanistan 2 +6 6 2 Indonesia 1 +3 3 3 Filipina 2 -2 3 4 Myanmar 1 -3 0 5 Kamboja 2 -4 0

Pertandingan berikutnya JOR Friendlies 13.00 IDN

Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final, sehingga persaingan menuju posisi puncak akan sangat krusial.

TV, Live Streaming & Cara Menonton

Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 disiarkan secara langsung free-to-air melalui stasiun televisi nasional SCTV dan Indosiar.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan aksi para penggawa Garuda Muda melalui internet atau gawai, pertandingan juga bisa diakses melalui layanan live streaming premium di Vidio.