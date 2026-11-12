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Tegar Paramartha

Jadwal Timnas Indonesia U-17 Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: Lawan, Jam Tanding & Cara Nonton Live!

Indonesia
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Indonesia U17

Skuad Garuda Muda arahan pelatih David Nascimento berjuang mengamankan tiket ke putaran final. Ini segala informasi yang perlu Anda ketahui!

Tim nasional Indonesia U-17 berjuang di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 yang seluruh laganya dipusatkan di Yangon, Myanmar. Tergabung bersama tuan rumah Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Afghanistan, skuad Garuda Muda dituntut untuk menjadi pemuncak klasemen akhir demi menyegel tiket lolos otomatis ke putaran final.

Langkah pertama telah dilalui dengan mulus setelah Indonesia melibas Filipina dengan skor 3-0 pada laga pembuka, Rabu (11/11). Namun, tantangan krusial masih menanti di tiga pertandingan sisa untuk memastikan posisi puncak.

Berikut adalah jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 beserta informasi siaran langsungnya!

Tanggal

Pertandingan

Kick-off (WIB)

Venue

Rabu, 11 Nov 2026

Indonesia 3-0 Filipina

15:30

Stadion Thuwunna

Sabtu, 14 Nov 2026

Indonesia vs Kamboja

15:30

Starcity Sports Club

Selasa, 17 Nov 2026

Afghanistan vs Indonesia

15:30

Yangon, Myanmar

Jumat, 20 Nov 2026

Indonesia vs Myanmar

15:30

Yangon, Myanmar

KLASEMEN

Peringkat

Tim

Main

Selisih Gol

Poin

1

Afghanistan

2

+6

6

2

Indonesia

1

+3

3

3

Filipina

2

-2

3

4

Myanmar

1

-3

0

5

Kamboja

2

-4

0

Pertandingan berikutnya
JOR

JOR

Friendlies

13 Nov 2026

IDN

IDN

Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final, sehingga persaingan menuju posisi puncak akan sangat krusial.

TV, Live Streaming & Cara Menonton

Seluruh pertandingan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 disiarkan secara langsung free-to-air melalui stasiun televisi nasional SCTV dan Indosiar.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan aksi para penggawa Garuda Muda melalui internet atau gawai, pertandingan juga bisa diakses melalui layanan live streaming premium di Vidio.

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