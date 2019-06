Jadwal Timnas Indonesia Di Piala Asia Futsal U-20 2019

Indonesia U-20 akan mengawali kiprah mereka di Piala Asia Futsal, 15 Juni nanti.

Piala Asia Futsal U-20 2019 bakal berlangsung di Tabriz, , 14-22 Juni nanti. Ada 12 tim yang berpartisipasi dan terbagi dalam empat grup.

Indonesia sebagai salah satu peserta menghuni grup D. Di grup tersebut, skuat yang dilatih Kensuke Takahashi tersebut akan menghadapi Irak dan Cina Taipei.

Pada laga perdana, Indonesia akan lebih dulu melawan Cina Taipei di Shahid Poursharifi Arena, Tabriz, 15 Juni mendatang. Sehari berselang, skuat Garuda Muda akan menghadapi Irak di venue yang sama.

Nantinya, juara dan runner-up masing-masing grup akan lolos ke babak perempat-final.

Sebelumnya, Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti kejuaraan ini. Mulai dari mengikutsertakan para pemainnya dalam satu tim di Pro Futsal League 2019, mengikuti turnamen mini di Cina Taipei, hingga satu kali uji coba di Iran.

Berikut jadwal timnas Indonesia di grup D Piala Asia Futsal U-20 2019:

14 Juni 2019 Cina Taipei vs Irak pukul 14.00 WIB

15 Juni 2019 Indonesia vs Cina Taipei pukul 14.00 WIB

16 Juni 2019 Irak vs Indonesia pukul 14.00 WIB