Jadwal Tayang USMNT di Piala Dunia FIFA 2026: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Tim Nasional Sepak Bola Pria Amerika Serikat (USMNT) di Piala Dunia FIFA 2026
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Tim Nasional Pria Amerika Serikat (USMNT) dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server AS dan saksikan pertandingan secara langsung. Semua pertandingan Amerika Serikat akan ditayangkan di jaringan nasional gratis FOX (melalui aplikasi FOX Sports) atau dengan komentar dalam bahasa Spanyol di Telemundo (melalui Peacock).
🌎 Negara
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Amerika Serikat?
Di Amerika Serikat, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara FOX Sports untuk siaran berbahasa Inggris dan Telemundo dari NBCUniversal untuk siaran berbahasa Spanyol.
Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:
📺 Televisi Gratis
FOX & Telemundo: Sebagai mitra siaran utama, jaringan-jaringan ini akan menyiarkan pertandingan-pertandingan terbesar turnamen ini secara gratis melalui antena televisi lokal Anda. Anda dapat menonton pertandingan-pertandingan penting, termasuk upacara pembukaan, Final Piala Dunia, dan semua pertandingan Grup D USMNT yang sangat dinantikan melawan Paraguay, Australia, dan Turkiye tanpa perlu berlangganan TV kabel berbayar.
📱 Streaming Digital & Premium
Aplikasi FOX Sports & Peacock: Untuk akses digital yang komprehensif, pemirsa dapat menonton siaran langsung di berbagai perangkat. Fox Sports akan menawarkan siaran langsung melalui aplikasiFOX Sports (memerlukan kredensial penyedia TV), sementara layanan Peacock dari NBC Universal akan menjadi platform streaming utama untuk liputan berbahasa Spanyol, yang menawarkan akses langsung ke pertandingan, pengaturan multi-feed, dan tayangan ulang on-demand yang komprehensif.