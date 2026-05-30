Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Uruguay
Untuk menonton siaran lokal pertandingan Uruguay di Piala Dunia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Uruguay dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Uruguay akan ditayangkan di stasiun televisi publik nasional gratis TNU (Canal 5), serta melalui platform streaming terbuka Antel TV.
🌎 Negara
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Uruguay?
Di Uruguay, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang oleh stasiun televisi publik nasional, Canal 5, dan raksasa telekomunikasi Antel, serta liputan regional premium dari DirecTV Sports.
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:
📺 Televisi Gratis
Canal 5: Sebagai stasiun televisi publik nasional, Canal 5 akan menyiarkan secara luas pertandingan-pertandingan utama secara gratis. Anda dapat menonton pertandingan-pertandingan paling penting dalam turnamen ini secara gratis - termasuk semua pertandingan La Celeste yang sangat dinantikan dan Final Piala Dunia - tanpa perlu berlangganan TV kabel berbayar.
📱 Streaming Digital & Premium
Antel TV & DGO: Untuk akses digital yang komprehensif, platform digital publik Antel TV akan menyiarkan secara langsung dan gratis pilihan pertandingan yang disiarkan secara gratis bagi pemirsa di dalam negeri. Untuk liputan lengkap seluruh turnamen yang mencakup 104 pertandingan, DirecTV Sports (DSports) menjadi saluran TV berbayar utama di seluruh negeri, menawarkan siaran langsung pertandingan secara lengkap, liputan multi-sudut, dan analisis 24/7 melalui saluran siarannya dan aplikasi streaming DGO.