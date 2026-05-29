Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Swedia

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Swedia di Piala Dunia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server Swedia dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Swedia akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis SVT (melalui SVT Play) dan TV4 (melalui TV4 Play).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Swedia?

Di Swedia, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara stasiun televisi publik nasional, Sveriges Television (SVT), dan jaringan televisi komersial, TV4.

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

SVT & TV4: Sebagai penyiar nasional, jaringan ini akan membagi jadwal turnamen untuk menyiarkan secara lengkap di televisi jaringan siaran gratis. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar kompetisi ini, termasuk semua pertandingan Swedia dan Final Piala Dunia, di saluran utama mereka tanpa perlu berlangganan berbayar melalui kabel standar atau antena digital.

📱 Streaming Digital & Gratis

SVT Play & TV4 Play: Untuk akses digital yang komprehensif, seluruh turnamen akan tersedia untuk disiarkan bagi pemirsa di dalam negeri. Penggemar dapat menonton semua siaran langsung pertandingan, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan melihat analisis ahli di studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV secara gratis menggunakan aplikasi SVT Play dan TV4 Play atau situs web resmi.












