Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Skotlandia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Skotlandia

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Skotlandia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Inggris dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Skotlandia akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis BBC (melalui BBC iPlayer) dan STV (melalui STV Player).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Skotlandia?

Di Skotlandia, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang sepenuhnya dibagi antara dua lembaga penyiaran publik utama Inggris, yaitu BBC dan ITV (dengan STV memegang lisensi siaran terestrial lokal untuk Skotlandia).

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

BBC Scotland & STV: Sebagai penyiar televisi gratis nasional, jaringan-jaringan ini akan membagi jadwal turnamen untuk menyiarkan liputan lengkap di televisi umum. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan penting turnamen ini, termasuk semua pertandingan Grup C Skotlandia yang sangat dinantikan melawan Brasil, Maroko, dan Haiti, serta Final Piala Dunia, secara gratis tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Gratis

BBC iPlayer & STV Player: Untuk akses digital yang komprehensif, kedua jaringan ini akan menayangkan jadwal turnamen mereka masing-masing secara online. Pemirsa di dalam negeri dapat menonton semua siaran langsung pertandingan, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan melihat analisis ahli di studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV secara gratis menggunakan aplikasi BBC iPlayer dan STV Player.







