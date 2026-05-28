Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Paraguay: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Paraguay

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Paraguay dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Paraguay dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Paraguay akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis Trece dan GEN TV (atau melalui Unicanal), sementara siaran premium di seluruh negeri tersedia melalui Tigo Sports.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Paraguay?

Di Paraguay, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dibagi antara jaringan televisi komersial gratis utama (Trece, GEN TV, dan Unicanal) serta penyedia televisi berbayar. Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Terbuka

Trece, GEN TV & Unicanal: Sebagai penyiar nasional gratis, saluran-saluran ini akan menyiarkan secara terestrial pertandingan-pertandingan tertentu selama turnamen berlangsung. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan penting, termasuk pertandingan babak penyisihan grup Albirroja dan Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Premium

Tigo Sports: Untuk akses komprehensif, Tigo Sports berfungsi sebagai saluran TV berbayar utama untuk turnamen ini di Paraguay, yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan dalam jadwal. Meskipun pertandingan-pertandingan dasar tersedia di TV terbuka lokal, akses eksklusif penuh ke seluruh jadwal turnamen tersedia melalui AplikasiTigo Sports dan saluran kabel mereka.



