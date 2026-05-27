Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Pantai Gading: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Pantai Gading

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Pantai Gading dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Pantai Gading dan saksikan pertandingan secara langsung di stasiun televisi publik nasional gratis RTI.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Pantai Gading?

Di Pantai Gading, para penggemar sepak bola akan dapat menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 melalui kombinasi jaringan televisi nasional gratis dan layanan satelit premium pan-Afrika.

Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:

TV Gratis:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) dan lembaga penyiaran publik nasional RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne) adalah saluran domestik utama. NCI akan menjadi pusat siaran gratis utama, menyiarkan pertandingan-pertandingan terbesar dalam turnamen ini dan memprioritaskan setiap momen perjalanan tim nasional Pantai Gading.

TV Berbayar (Liputan Lengkap): Bagi yang ingin menonton semua 104 pertandingan turnamen yang diperluas, New World TV (yang memegang hak siar utama berbahasa Prancis untuk Afrika Sub-Sahara) dan SuperSport (tersedia melalui DStv) akan menyediakan liputan premium komprehensif dengan analisis pra- dan pasca-pertandingan yang lengkap.

Siaran Langsung: Pertandingan yang disiarkan secara gratis dapat ditonton secara online melalui platform digital dan aplikasi resmi NCI dan RTI. Siaran langsung seluruh turnamen tersedia melalui aplikasi DStv Stream bagi pelanggan satelit premium.