Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Kroasia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Kroasia
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server Kroasia dan tonton pertandingan Piala Dunia di saluran gratis HRT 2, yang tersedia melalui platform digital resmi mereka, HRTi.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kroasia?
Di Kroasia, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 dipegang oleh lembaga penyiaran publik nasional, HRT (Hrvatska radiotelevizija).
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen ini:
- TV Gratis: Pertandingan akan disiarkan langsung dan sepenuhnya gratis di seluruh negeri melalui HTV 2 (Drugi program). HRT menyediakan liputan langsung yang komprehensif untuk semua 104 pertandingan turnamen yang diperluas ini. Mereka juga akan meluncurkan acara studio khusus bernama "Americana" mulai 10 Juni untuk menyajikan analisis harian, komentar ahli, dan cuplikan pertandingan.
- Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online, di smart TV, atau melalui perangkat seluler, Anda dapat menonton siaran langsung pertandingan secara gratis di Kroasia menggunakan platform digital resmi HRT, HRTi.