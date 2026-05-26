Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kongo
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server di Kongo dan tonton pertandingan Piala Dunia melalui stasiun televisi nasional gratis seperti RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) dan Tele Congo (di Republik Kongo).
🌎 Negara
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kongo?
Di Kongo (mencakup Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo), hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara jaringan regional besar dan lembaga penyiaran publik nasional.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen ini:
- TV Berbayar:New World TV adalah pemegang hak eksklusif untuk turnamen ini di Afrika Sub-Sahara dan akan menyiarkan pertandingan terutama dalam bahasa Prancis. Selain itu, SuperSport akan menawarkan liputan TV berbayar premium yang komprehensif, menyiarkan semua 104 pertandingan melalui rangkaian saluran olahraga khusus mereka melalui platform satelit seperti DStv dan Canal+.
- Siaran Gratis: New World TV bermitra dengan stasiun penyiaran publik nasional setempat untuk memastikan akses publik. Karena itu, stasiun penyiaran publik nasional seperti RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise di Republik Demokratik Kongo) dan Tele Congo (di Republik Kongo) diperkirakan akan menyiarkan pertandingan-pertandingan penting secara gratis, termasuk pertandingan yang melibatkan tim nasional Afrika.
- Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, pelanggan premium dapat menonton siaran lengkap SuperSport melalui aplikasiDStv Stream.