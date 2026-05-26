Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Kongo: Siaran langsung, panduan saluran, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Kongo di Piala Dunia.

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kongo

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server di Kongo dan tonton pertandingan Piala Dunia melalui stasiun televisi nasional gratis seperti RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) dan Tele Congo (di Republik Kongo).

🌎 Negara

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgia

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kongo?

Di Kongo (mencakup Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo), hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara jaringan regional besar dan lembaga penyiaran publik nasional.

Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen ini:

  • TV Berbayar:New World TV adalah pemegang hak eksklusif untuk turnamen ini di Afrika Sub-Sahara dan akan menyiarkan pertandingan terutama dalam bahasa Prancis. Selain itu, SuperSport akan menawarkan liputan TV berbayar premium yang komprehensif, menyiarkan semua 104 pertandingan melalui rangkaian saluran olahraga khusus mereka melalui platform satelit seperti DStv dan Canal+.
  • Siaran Gratis: New World TV bermitra dengan stasiun penyiaran publik nasional setempat untuk memastikan akses publik. Karena itu, stasiun penyiaran publik nasional seperti RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise di Republik Demokratik Kongo) dan Tele Congo (di Republik Kongo) diperkirakan akan menyiarkan pertandingan-pertandingan penting secara gratis, termasuk pertandingan yang melibatkan tim nasional Afrika.
  • Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, pelanggan premium dapat menonton siaran lengkap SuperSport melalui aplikasiDStv Stream.