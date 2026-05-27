Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 Inggris: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Inggris

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Inggris di Piala Dunia dari luar negeri menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), sambungkan ke server di Inggris Raya dan tonton pertandingan secara langsung melalui BBC iPlayer atau ITVX.

Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Inggris?

Di Inggris (dan seluruh wilayah Inggris Raya), penggemar sepak bola mendapatkan penawaran terbaik: seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan secara gratis. Berdasarkan undang-undang penyiaran Inggris, turnamen ini merupakan acara "crown jewel" yang dilindungi, artinya Anda tidak perlu berlangganan TV berbayar untuk menyaksikan pertandingannya.

104 pertandingan turnamen ini dibagi rata antara dua lembaga penyiaran publik utama negara tersebut:

BBC: Akan menyiarkan 52 pertandingan secara langsung di saluran utamanya (terutama BBC One ). Jadwal siaran BBC mencakup pertandingan fase grup Inggris yang sangat dinantikan melawan Ghana , serta hak siar pertama untuk tiga dari pertandingan babak gugur potensial Inggris jika mereka lolos.

ITV: Akan menyiarkan 52 pertandingan lainnya secara langsung melalui ITV1 dan ITV4 . ITV memiliki hak siar untuk pertandingan pembuka turnamen pada 11 Juni, serta dua pertandingan fase grup Inggris: pertandingan pembuka melawan Kroasia (Rabu, 17 Juni) dan pertandingan terakhir fase grup melawan Panama (Sabtu, 27 Juni).

Siaran Langsung & Tayangan Ulang

Jika Anda menonton melalui ponsel, tablet, laptop, atau aplikasi smart TV, Anda dapat menonton setiap detiknya secara gratis:

BBC iPlayer : Platform digital untuk semua pertandingan yang disiarkan BBC, yang menampilkan siaran langsung, tayangan ulang pertandingan lengkap, dan cuplikan terbaik.

ITVX : Pusat digital untuk semua pertandingan ITV. ITVX juga meluncurkan saluran khusus Piala Dunia 24/7 yang menayangkan pertandingan klasik dan konten di balik layar seperti Inside The World Cup .

Final: Seperti biasa, Final Piala Dunia pada 19 Juli akan disiarkan secara langsung secara bersamaan di BBC dan ITV.