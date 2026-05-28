Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Yordania: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Yordania

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Piala Dunia Yordania dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Yordania dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Yordania akan ditayangkan di beIN Sports.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Yordania?

Di Yordania, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dipegang secara eksklusif oleh beIN Media Group, yang berfungsi sebagai pusat utama bagi para penggemar di seluruh kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingannya:

📺 Satelit & Televisi Premium

beIN SPORTS MAX: Sebagai penyiar regional eksklusif, beIN akan menyiarkan langsung 104 pertandingan turnamen melalui saluran satelit khusus World Cup MAX. Liputan ini menampilkan berbagai pilihan bahasa (termasuk Arab, Inggris, dan Prancis), analisis studio prapertandingan yang komprehensif, serta pembaruan terkini mengenai perjalanan bersejarah tim nasional Yordania di turnamen ini.

beIN SPORTS NEWS: Akan menyajikan pembaruan terestrial dan satelit yang tidak terenkripsi dan gratis, berita bergulir, serta reaksi langsung dari kamp tim sepanjang kompetisi.

📱 Streaming Digital & Premium

beIN SPORTS CONNECT: Untuk liputan digital premium yang komprehensif, platform resmi ini akan menyiarkan pertandingan turnamen secara langsung, berfungsi sebagai pusat utama bagi pelanggan yang ingin menonton pertandingan di perangkat seluler, tablet, atau smart TV.

TOD: Layanan streaming digital premium yang populer ini juga akan menyediakan liputan langsung khusus, sudut kamera alternatif, dan opsi streaming pertandingan sesuai permintaan bagi para penggemar di Yordania.



