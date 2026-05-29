Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Uzbekistan: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Uzbekistan

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Uzbekistan dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Uzbekistan dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Uzbekistan akan ditayangkan di stasiun televisi publik nasional MTRK (melalui saluran Sport TV) dan jaringan komersial Zo'r TV.

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Uzbekistan?

Di Uzbekistan, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara jaringan komersial Zo'r TV dan lembaga penyiaran layanan publik, Perusahaan Televisi dan Radio Nasional Uzbekistan (MTRK).

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

Zo'r TV & MTRK Sport TV: Sebagai mitra siaran resmi, jaringan-jaringan ini akan menyiarkan secara komprehensif melalui televisi terbuka. Anda dapat menonton pertandingan-pertandingan terbesar turnamen ini, termasuk semua pertandingan Grup K White Wolves yang sangat dinantikan melawan Kolombia, Portugal, dan Republik Demokratik Kongo, serta Final Piala Dunia, secara gratis tanpa perlu berlangganan TV kabel berbayar.

📱 Streaming Digital & Gratis

Platform MTRK & Aplikasi Lokal: Untuk akses digital yang komprehensif, seluruh turnamen akan tersedia untuk disiarkan bagi pemirsa di dalam negeri. Penggemar dapat mengikuti 104 siaran langsung pertandingan, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan melihat analisis ahli di studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV secara gratis menggunakan aplikasi seluler resmi MTRK, platform MTRK.uz, dan layanan streaming lokal yang berpartisipasi yang menyiarkan Zo'r TV.



