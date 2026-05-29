Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Turki: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Turki

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Turkiye dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Turkiye dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Turkiye akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis TRT (melalui TRT 1 atau platform streaming Tabii).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Turki?

Di Turki, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang sepenuhnya dipegang oleh lembaga penyiaran publik nasional, Turkish Radio and Television Corporation (TRT).

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

TRT 1 & TRT Spor: Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, TRT akan menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan melalui saluran televisi terkemuka yang dapat ditonton secara gratis. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar dalam kompetisi ini, termasuk semua pertandingan yang sangat dinantikan dari tim Crescent-Stars dan Final Piala Dunia, secara gratis tanpa perlu berlangganan melalui satelit standar atau televisi digital terestrial.

📱 Streaming Digital & Gratis

Tabii & TRT İzle: Untuk akses digital yang komprehensif, seluruh turnamen akan tersedia untuk ditonton secara gratis bagi pemirsa di dalam negeri. Penggemar dapat menonton 104 siaran langsung pertandingan, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan melihat analisis ahli di studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV menggunakan platform streaming digital resmi TRT, Tabii, serta aplikasi TRT İzle.



