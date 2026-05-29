Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Tunisia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Tunisia

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Tunisia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server Tunisia atau Qatar dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Tunisia akan ditayangkan di saluran gratis beIN SPORTS atau TOD, sementara liputan premium regional secara lengkap ditayangkan melalui jaringan beIN SPORTS MAX.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Tunisia?

Di Tunisia, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang secara eksklusif oleh jaringan olahraga regional, beIN SPORTS.

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

beIN SPORTS NEWS: Sebagai saluran televisi gratis tanpa enkripsi dari jaringan ini, saluran ini akan menyiarkan pembaruan melalui siaran terestrial dan satelit, berita turnamen terkini, serta reaksi langsung dari kamp-kamp tim. Pertandingan-pertandingan penting tertentu, termasuk Final Piala Dunia dan upacara pembukaan, mungkin juga dapat ditonton tanpa berlangganan.

📱 Streaming Digital & Premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Untuk akses digital yang komprehensif, ekosistem premium penyiar ini menjadi rumah utama turnamen di Tunisia, menyiarkan langsung semua 104 pertandingan. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap - termasuk pertandingan Grup F Carthage Eagles yang sangat kompetitif melawan Swedia, Jepang, dan Belanda - tersedia melalui aplikasi beIN SPORTS CONNECT, layanan streaming TOD, dan saluran televisi satelit MAX khusus mereka.







