Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Swiss: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Swiss

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Swiss dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server Swiss dan saksikan pertandingan secara langsung. Semua pertandingan Swiss akan ditayangkan secara gratis di saluran layanan publik SRG SSR, dengan komentar dalam bahasa lokal yang tersedia melalui SRF (Jerman), RTS (Prancis), atau RSI (Italia) di aplikasi Play masing-masing.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Swiss?

Di Swiss, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang sepenuhnya dipegang oleh lembaga penyiaran publik nasional, Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR).

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

SRF, RTS & RSI: Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, SRG SSR akan menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan melalui saluran regional berbahasa masing-masing secara gratis di televisi jaringan. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar turnamen ini, termasuk semua pertandingan Grup K Swiss yang sangat dinantikan melawan Qatar, Kanada, dan Bosnia-Herzegovina, serta Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar di SRF zwei (Jerman), RTS Deux (Prancis), atau RSI LA 2 (Italia).

📱 Streaming Digital & Gratis

Play SRF, Play RTS, dan Play RSI: Untuk akses digital yang lengkap, seluruh turnamen dapat disaksikan secara gratis oleh penonton di dalam negeri. Para penggemar dapat menonton 104 siaran langsung pertandingan, menyaksikan cuplikan pertandingan sesuai permintaan, serta mengikuti analisis ahli dari studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV dengan komentar dalam bahasa lokal menggunakan aplikasi dan situs web Play SRF, Play RTS, atau Play RSI.







