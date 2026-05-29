Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Spanyol: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Piala Dunia Spanyol dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Spanyol dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Spanyol akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis RTVE (melalui La 1 atau aplikasi RTVE Play).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Spanyol?

Di Spanyol, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara lembaga penyiaran publik, Radio Televisión Española (RTVE), dan jaringan streaming olahraga premium DAZN (bekerja sama dengan GRUP MEDIAPRO).

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

RTVE (La 1 & Teledeporte): Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, RTVE akan menyiarkan secara gratis pertandingan-pertandingan utama selama kompetisi berlangsung. Anda dapat menonton satu pertandingan penting setiap hari secara gratis — termasuk semua pertandingan La Roja, pertandingan pembuka, pertandingan sistem gugur utama, semifinal, dan Final Piala Dunia — tanpa perlu berlangganan berbayar melalui televisi digital terestrial (TDT) standar.

📱 Streaming Digital & Premium

DAZN & Movistar Plus+: Untuk akses lengkap, DAZN menjadi saluran TV berbayar utama untuk turnamen ini di Spanyol, yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan sesuai permintaan. Akses eksklusif penuh ke jadwal turnamen lengkap, liputan multi-saluran, dan program khusus 24/7 tersedia melalui aplikasiDAZN atau melalui saluran DAZN Mundial sementara di Movistar Plus+. Streaming digital gratis untuk pertandingan yang disiarkan secara gratis juga dapat diakses melalui RTVE Play.



