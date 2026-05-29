Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Senegal: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Senegal

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Senegal di Piala Dunia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Senegal dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Senegal akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis RTS.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Senegal?

Di Senegal, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang oleh lembaga penyiaran publik nasional, Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), bersama dengan jaringan regional sub-Sahara.

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

RTS: Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, RTS akan menyiarkan pertandingan-pertandingan penting turnamen ini secara langsung dan sepenuhnya gratis melalui saluran terestrial dan satelitnya. Anda dapat menyaksikan semua pertandingan Grup I yang sangat dinantikan dari Lions of Teranga melawan Prancis, Norwegia, dan Irak, serta Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Regional

RTS Digital & New World TV: Untuk akses digital yang komprehensif, pemirsa di dalam negeri dapat menonton siaran langsung pertandingan pilihan RTS secara online. Liputan lengkap seluruh turnamen yang mencakup 104 pertandingan, bersama dengan komentar multibahasa dan analisis mendalam dari studio, tersedia melalui pemegang hak siar TV berbayar regional seperti New World TV dan platform streaming resmi mereka.







