Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Selandia Baru: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Selandia Baru

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Selandia Baru dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Selandia Baru dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Selandia Baru akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis TVNZ 1(atau disiarkan melalui TVNZ+).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di TV di Selandia Baru?

Di Selandia Baru, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang oleh stasiun televisi publik, Television New Zealand (TVNZ). Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

TVNZ 1: Sebagai stasiun televisi publik nasional, TVNZ akan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan penting secara gratis di televisi jaringan. Anda dapat menyaksikan semua pertandingan babak penyisihan grup All Whites dan Final Piala Dunia tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Premium

TVNZ+: Untuk akses digital yang lengkap, platform streaming ini akan menjadi pusat utama bagi para penggemar di Aotearoa. Meskipun pertandingan yang menampilkan tim nasional Selandia Baru dapat disaksikan secara gratis, akses penuh ke 104 pertandingan dalam jadwal turnamen tersedia melalui tiket acara turnamen premium mereka.



