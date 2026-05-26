Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Republik Ceko: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Republik Ceko
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server di Republik Ceko dan tonton pertandingan Piala Dunia di saluran gratis Česká televize (ČT).
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Republik Ceko?
Di Republik Ceko, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara stasiun televisi publik nasional dan sebuah grup media komersial besar, memastikan liputan lengkap di televisi gratis dan platform digital.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- Česká televize (ČT): Lembaga penyiaran publik ini akan menyiarkan lebih dari 50 pertandingan secara gratis. Anda dapat menonton siaran langsungnya di saluran televisi ČT sport atau menontonnya secara daring secara gratis melalui ČT sport Plus (iVysílání).
- Skupina Nova: Melalui perjanjian sublisensi, Nova akan menyiarkan lebih dari 50 pertandingan eksklusif lainnya. Pertandingan-pertandingan ini sebagian besar akan ditayangkan di Nova Action dan saluran utama TV Nova.
- Siaran Bersamaan: Untuk momen-momen paling penting dalam turnamen ini (termasuk pertandingan pembuka, perebutan tempat ketiga, Final, dan setiap pertandingan yang menampilkan tim nasional Ceko), baik ČT sport maupun Nova Action akan menyiarkan pertandingan tersebut secara bersamaan.
- Streaming Langsung All-in-One: Jika Anda ingin menonton streaming setiap pertandingan dari 104 pertandingan turnamen ini di satu tempat, platform premium Nova, Oneplay, akan berfungsi sebagai pusat digital lengkap, menayangkan semua pertandingan (termasuk yang disublisensikan ke ČT) dengan fitur interaktif canggih.