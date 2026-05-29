Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Qatar: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Qatar

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Piala Dunia Qatar dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Qatar dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Qatar akan ditayangkan di saluran gratis beIN SPORTS atau Alkass Sports Channels.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Qatar?

Di Qatar, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang secara eksklusif oleh jaringan olahraga regional, beIN SPORTS.

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingannya:

📺 Televisi Gratis

beIN SPORTS NEWS: Sebagai saluran televisi gratis tanpa enkripsi dari jaringan ini, saluran ini akan menyiarkan pembaruan melalui siaran terestrial dan satelit, berita turnamen terkini, serta reaksi langsung dari kamp-kamp tim. Pertandingan-pertandingan penting tertentu, termasuk Final Piala Dunia dan upacara pembukaan, mungkin juga dapat ditonton tanpa berlangganan.

📱 Streaming Digital & Premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Untuk akses digital yang komprehensif, ekosistem premium penyiar ini menjadi rumah utama turnamen di Qatar, menyiarkan langsung semua 104 pertandingan. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap - termasuk pertandingan babak penyisihan grup Al-Annabi melawan Swiss, Kanada, dan Bosnia-Herzegovina - tersedia melalui aplikasi beIN SPORTS CONNECT, layanan streaming TOD, dan saluran televisi satelit MAX khusus mereka.



