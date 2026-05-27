Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Inggris dari luar negeri menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), sambungkan ke server di Prancis di mana 54 pertandingan akan disiarkan langsung di saluran gratis M6.

Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Prancis?

Di Prancis, lanskap penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 kali ini terlihat sangat berbeda. Untuk pertama kalinya sejak 1978, stasiun televisi bersejarah TF1 tidak akan menayangkan pertandingan apa pun. Sebagai gantinya, hak siar dibagi antara jaringan televisi komersial gratis utama dan saluran TV berbayar premium.

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen ini:

TV Terbuka: M6 memegang hak siar eksklusif untuk televisi terestrial gratis. Mereka akan menyiarkan 54 pertandingan secara langsung dan sepenuhnya gratis , termasuk setiap pertandingan yang menampilkan tim nasional Prancis ( Les Bleus ), pertandingan pembuka, semifinal, dan final.

TV Berbayar (Liputan Lengkap): Untuk liputan yang benar-benar lengkap, beIN Sports telah mendapatkan hak siar premium untuk seluruh turnamen. Mereka akan menyiarkan 104 pertandingan secara langsung di saluran berbayar mereka, lengkap dengan analisis dan komentar pra-pertandingan di studio khusus.

Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton di ponsel, tablet, atau smart TV

:- 54 pertandingan yang disiarkan secara gratis dapat ditonton secara streaming di platform

M6+ .- Seluruh 104 pertandingan turnamen dapat ditonton melalui aplikasi beIN CONNECT bagi pelanggan berbayar.

Molotov TVadalah platform dan aplikasi streaming Prancis yang populer yang menyajikan siaran langsung saluran televisi melalui internet.

Dalam konteks menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis, Molotov berfungsi sebagai gerbang digital alternatif yang praktis untuk menonton pertandingan-pertandingan tersebut. Berikut ini penjelasannya: