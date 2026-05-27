Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Prancis di Piala Dunia.

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Inggris dari luar negeri menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), sambungkan ke server di Prancis di mana 54 pertandingan akan disiarkan langsung di saluran gratis M6.

🌎 Negara

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgia

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Prancis?

Di Prancis, lanskap penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 kali ini terlihat sangat berbeda. Untuk pertama kalinya sejak 1978, stasiun televisi bersejarah TF1 tidak akan menayangkan pertandingan apa pun. Sebagai gantinya, hak siar dibagi antara jaringan televisi komersial gratis utama dan saluran TV berbayar premium.

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen ini:

  • TV Terbuka:M6 memegang hak siar eksklusif untuk televisi terestrial gratis. Mereka akan menyiarkan 54 pertandingan secara langsung dan sepenuhnya gratis, termasuk setiap pertandingan yang menampilkan tim nasional Prancis (Les Bleus), pertandingan pembuka, semifinal, dan final.
  • TV Berbayar (Liputan Lengkap): Untuk liputan yang benar-benar lengkap, beIN Sports telah mendapatkan hak siar premium untuk seluruh turnamen. Mereka akan menyiarkan 104 pertandingan secara langsung di saluran berbayar mereka, lengkap dengan analisis dan komentar pra-pertandingan di studio khusus.
  • Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton di ponsel, tablet, atau smart TV
    :- 54 pertandingan yang disiarkan secara gratis dapat ditonton secara streaming di platform
    M6+.- Seluruh 104 pertandingan turnamen dapat ditonton melalui aplikasi beIN CONNECT bagi pelanggan berbayar.

Molotov TVadalah platform dan aplikasi streaming Prancis yang populer yang menyajikan siaran langsung saluran televisi melalui internet.

Dalam konteks menonton Piala Dunia FIFA 2026 di Prancis, Molotov berfungsi sebagai gerbang digital alternatif yang praktis untuk menonton pertandingan-pertandingan tersebut. Berikut ini penjelasannya:

  • Menyaksikan Pertandingan Gratis (M6): Karena jaringan M6 memiliki hak siar gratis untuk 54 pertandingan terbesar di turnamen ini, Anda tidak perlu menggunakan aplikasi mandiri M6 (M6+). Sebagai gantinya, Anda cukup membuka aplikasi Molotov dan menonton siaran langsung saluran M6 langsung dari sana.
  • Konten Pra-Turnamen: Molotov sudah menayangkan program persiapan resmi M6 dan tayangan ulang dokumenter (seperti serial "En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026"), menjadikannya pusat antusiasme menjelang turnamen.
  • Opsi TV Berbayar: Tergantung pada paket langganan dan add-on Molotov yang Anda miliki, pengguna terkadang dapat mengakses paket olahraga premium melalui ekosistem aplikasi ini.