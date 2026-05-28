Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Portugal: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Portugal

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Portugal di Piala Dunia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Portugal dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Portugal akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis RTP, SIC, dan TVI, sementara liputan lengkap premium di seluruh negeri tersedia melalui Sport TV.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Portugal?

Di Portugal, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara jaringan televisi nasional gratis (RTP, SIC, dan TVI) dan penyedia layanan televisi berbayar.

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Terbuka

RTP, SIC & TVI: Sebagai penyiar nasional gratis, saluran-saluran ini akan menyiarkan secara terestrial pertandingan-pertandingan tertentu selama turnamen berlangsung. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan penting, termasuk semua pertandingan A Seleção dan Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar melalui antena digital standar atau streaming gratis di RTP Play.

📱 Streaming Digital & Premium

Sport TV: Untuk akses yang komprehensif, Sport TV berfungsi sebagai saluran TV berbayar utama untuk turnamen ini di Portugal, yang menyiarkan langsung 104 pertandingan dalam jadwal. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap, komentar multibahasa, dan analisis mendalam dari studio tersedia melalui aplikasiSport TV dan saluran olahraga premium khusus mereka.



