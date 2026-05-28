Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Panama: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Panama

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Panama dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Panama dan saksikan pertandingan secara langsung. Pertandingan Panama akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis RPC TV dan TVN Canal 2 (atau melalui aplikasi streaming mereka, Medcom GO dan TVN Pass), dengan liputan premium tersedia di Tigo Sports.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Panama?

Di Panama, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara jaringan media siaran gratis utama (Medcom dan TVN Media) dan jaringan kabel premium.

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Terbuka

RPC TV (Canal 4) & TVN Canal 2: Sebagai penyiar televisi terestrial nasional, saluran-saluran ini akan menyiarkan secara bersama-sama pertandingan-pertandingan tertentu. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan penting turnamen ini, termasuk Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Premium

Tigo Sports: Untuk akses lengkap, Tigo Sports menjadi saluran utama untuk turnamen di Panama ini, dengan menyiarkan seluruh 104 pertandingan yang tercantum dalam jadwal. Meskipun pertandingan-pertandingan dasar dapat disaksikan di TV lokal, akses eksklusif penuh ke seluruh pertandingan babak penyisihan grup — termasuk pertandingan-pertandingan dari Grup L Panama — tersedia melalui AplikasiTigo Sports dan layanan TV kabel. Para penggemar juga dapat menonton siaran langsung pertandingan-pertandingan yang disiarkan secara gratis melalui aplikasi Medcom GO dan TVN Pass.







