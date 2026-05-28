Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Norwegia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Norwegia

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Norwegia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server Norwegia dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Norwegia akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis NRK (melalui NRK TV) dan TV 2(melalui TV 2 Play).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Norwegia?

Di Norwegia, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara stasiun penyiaran publik milik negara, Norsk rikskringkasting (NRK), dan jaringan komersial, TV 2.

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

NRK & TV 2: Sebagai penyiar nasional, jaringan-jaringan ini akan berbagi jadwal siaran untuk memberikan liputan lengkap di televisi jaringan gratis. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar turnamen ini, termasuk semua pertandingan Norwegia dan Final Piala Dunia, di saluran utama mereka tanpa perlu berlangganan berbayar.

📱 Streaming Digital & Gratis

NRK TV & TV 2 Play: Untuk akses digital yang komprehensif, kedua jaringan ini akan menayangkan bagian turnamen mereka masing-masing secara online. Pemirsa di dalam negeri dapat menonton siaran langsung pertandingan, melihat analisis ahli di studio, dan menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan melalui platform digital NRK TV dan layanan streaming TV 2 Play.







