Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Meksiko

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Meksiko dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Meksiko dan saksikan pertandingan secara langsung. Semua pertandingan Meksiko akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis Televisa (melalui Canal 5 atau Las Estrellas) dan TV Azteca (melalui Azteca 7), atau disiarkan secara lokal di ViX, TUDN En Vivo, dan Azteca Deportes En Vivo.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Meksiko?

Di Meksiko, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara jaringan televisi nasional gratis utama (Televisa, Univision, dan TV Azteca) serta penyedia layanan televisi berbayar.

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Terbuka

TelevisaUnivision & TV Azteca: Sebagai penyiar nasional gratis, jaringan-jaringan ini akan menyiarkan secara terestrial pertandingan-pertandingan tertentu selama turnamen berlangsung. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan penting, termasuk semua pertandingan El Tri dan Final Piala Dunia, tanpa perlu berlangganan berbayar melalui antena digital standar Anda di saluran-saluran seperti Canal 5, Las Estrellas, dan Azteca 7.

📱 Streaming Digital & Premium

ViX: Untuk akses lengkap, platform streaming TelevisaUnivision menjadi saluran utama turnamen ini di Meksiko, yang menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan dalam jadwal. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap, liputan multi-platform, dan analisis mendalam dari studio TUDN tersedia melalui ViX, sementara siaran digital gratis untuk pilihan siaran gratis dapat diakses melalui TUDN En Vivo danAzteca Deportes En Vivo.







