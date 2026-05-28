Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Maroko: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Maroko

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Maroko dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Maroko dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Maroko akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis SNRT, sementara liputan lengkap premium di seluruh wilayah tersedia melalui beIN Sports.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Maroko?

Di Maroko, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara raksasa TV berbayar regional beIN Sports dan lembaga penyiaran publik nasional, Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

SNRT (Arryadia / Al Aoula): Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, SNRT akan menyiarkan pertandingan tim nasional Maroko secara langsung dan gratis melalui saluran terestrialnya. Anda dapat menyaksikan pertandingan babak penyisihan grup Atlas Lions melawan Brasil, Skotlandia, dan Haiti tanpa perlu berlangganan berbayar.

beIN SPORTS News: Akan menyiarkan secara gratis melalui satelit tanpa enkripsi, menampilkan berita terkini, pembaruan pertandingan, dan reaksi langsung dari turnamen.

📱 Streaming Digital & Premium

beIN SPORTS MAX: Untuk siaran digital dan satelit premium yang komprehensif, beIN Sports adalah pemegang hak eksklusif regional untuk semua 104 pertandingan turnamen di wilayah MENA. Anda dapat mengakses siaran langsung pertandingan yang lengkap, komentar multibahasa, dan analisis studio menggunakan aplikasi beIN SPORTS CONNECT.

TOD: Layanan streaming digital populer ini juga akan menyiarkan secara langsung serta menyediakan opsi streaming pertandingan bagi para penggemar Piala Dunia di Maroko.