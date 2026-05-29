Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Korea Selatan: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Korea Selatan

Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Korea Selatan dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Korea Selatan dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Korea Selatan akan ditayangkan di stasiun televisi publik nasional KBS (melalui KBS+) dan jaringan televisi berbayar JTBC (melalui JTBC NOW).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Korea Selatan?

Di Korea Selatan, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara pemegang hak utama, jaringan TV berbayar JTBC, dan stasiun penyiaran publik nasional, Korean Broadcasting System (KBS).

Berikut ini cara tepat untuk menyaksikan pertandingannya:

📺 Televisi Gratis

KBS (KBS 1 & KBS 2): Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, KBS akan menyiarkan secara komprehensif pertandingan-pertandingan utama sepanjang kompetisi melalui siaran gratis. Anda dapat menyaksikan pertandingan-pertandingan terbesar turnamen ini secara gratis — termasuk semua pertandingan Grup A yang sengit yang akan dilakoni Taegeuk Warriors melawan Meksiko, Afrika Selatan, dan Republik Ceko, serta Final Piala Dunia — tanpa perlu berlangganan berbayar melalui antena digital standar Anda.

📱 Streaming Digital & Premium

JTBC & KBS+: Untuk akses lengkap ke seluruh turnamen, JTBC dan saluran olahraganya menjadi saluran utama untuk kompetisi ini, menyiarkan 104 pertandingan secara langsung. Akses eksklusif penuh ke kalender turnamen lengkap, liputan multi-feed, dan analisis mendalam di studio yang menampilkan komentator veteran tersedia melalui aplikasi JTBC NOW dan KBS+. Selain itu, siaran langsung pertandingan digital dan opsi menonton bersama komunitas akan tersedia untuk disiarkan melalui platform Chzzk dari Naver.











