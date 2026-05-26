Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kongo
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server di Kongo dan tonton pertandingan Piala Dunia melalui stasiun televisi nasional gratis seperti RTNC (Radio-Television Nationale Congolaise) dan Tele Congo (di Republik Kongo).
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kongo?
Di Kongo (mencakup Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo), hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara jaringan regional besar dan lembaga penyiaran publik nasional.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- TV Berbayar:New World TV adalah pemegang hak siar eksklusif untuk turnamen ini di Afrika Sub-Sahara dan akan menyiarkan pertandingan terutama dalam bahasa Prancis. Selain itu, SuperSport akan menyajikan liputan lengkap melalui layanan TV berbayar premium, dengan menayangkan seluruh 104 pertandingan melalui rangkaian saluran olahraga khusus mereka via platform satelit seperti DStv dan Canal+.
- Siaran Gratis: New World TV bermitra dengan penyiar nasional lokal untuk memastikan akses publik. Karena itu, penyiar publik nasional seperti RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise di Republik Demokratik Kongo) dan Tele Congo (di Republik Kongo) diharapkan menyiarkan pertandingan-pertandingan penting secara gratis, termasuk pertandingan yang menampilkan tim nasional Afrika.
- Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, pelanggan premium dapat menonton siaran lengkap SuperSport melalui aplikasiDStv Stream.