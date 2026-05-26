Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Kolombia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kolombia
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri, sambungkan ke server Kolombia dan tonton pertandingan Piala Dunia secara gratis di saluran siaran nasional seperti Caracol TV dan Canal RCN.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kolombia?
Di Kolombia, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara jaringan TV gratis utama dan platform TV berbayar premium.
Berikut ini cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- TV Terbuka:Caracol Televisión (Caracol TV) dan RCN Televisión (Canal RCN) memegang hak siar tradisional. Mereka akan menayangkan 40 pertandingan terpilih, termasuk pertandingan pembuka turnamen, final, dan yang terpenting, setiap pertandingan yang melibatkan tim nasional Kolombia (Los Cafeteros).
- TV Berbayar: Jika Anda ingin liputan lengkap dari seluruh turnamen, jaringan satelit DirecTV memegang hak siar untuk menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan melalui saluran DSports-nya. Selain itu, saluran olahraga premium Kolombia, Win Sports, akan menayangkan pertandingan-pertandingan terpilih.
- Siaran Langsung: Bagi mereka yang lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, pertandingan yang disiarkan secara gratis dapat disaksikan melalui Caracol Play dan Deportes RCN En Vivo. Untuk menonton seluruh 104 pertandingan, pelanggan DirecTV dapat menggunakan aplikasi DGO.