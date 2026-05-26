Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Kanada dan tonton pertandingan Piala Dunia secara langsung di TSN (siaran berbahasa Inggris) dan RDS, Réseau des Sports (siaran berbahasa Prancis).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kanada?

Di Kanada, hak siar eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dipegang oleh Bell Media.

Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:

Televisi berbahasa Inggris: Pertandingan akan disiarkan langsung di TSN (The Sports Network) dan CTV .

Televisi Prancis: Liputan dalam bahasa Prancis akan disiarkan secara eksklusif di RDS (Réseau des sports).

Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau melalui perangkat seluler, Anda dapat menonton turnamen ini menggunakan aplikasi TSN+ atau RDS . Anda juga dapat menonton pertandingan yang disiarkan di CTV melalui aplikasiCTV atau melalui Crave (melalui saluran CTV langsung).



