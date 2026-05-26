Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Kanada dan tonton pertandingan Piala Dunia secara langsung di TSN (siaran berbahasa Inggris) dan RDS, Reseau des Sports (siaran berbahasa Prancis).
🌎 Negara
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Kanada?
Di Kanada, hak siar eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dipegang oleh Bell Media.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- Televisi berbahasa Inggris: Pertandingan akan disiarkan langsung di TSN (The Sports Network) dan CTV.
- Televisi Prancis: Liputan dalam bahasa Prancis akan disiarkan secara eksklusif di RDS (Réseau des sports).
- Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau melalui perangkat seluler, Anda dapat menonton turnamen ini menggunakan aplikasi TSN+ atau RDS. Anda juga dapat menonton pertandingan yang disiarkan di CTV melalui aplikasiCTV atau melalui Crave (melalui saluran CTV langsung).