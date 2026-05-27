Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Jerman: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Jerman
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Jerman dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Jerman, sehingga Anda dapat mengakses saluran siaran lokal termasuk ARD dan ZDF yang gratis.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Jerman?
Di Jerman, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara penyedia layanan telekomunikasi premium dan stasiun penyiaran publik bersejarah negara tersebut, sehingga memastikan adanya kombinasi antara liputan TV berbayar yang komprehensif dan siaran pertandingan secara gratis.
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen tersebut:
- Liputan Lengkap (TV Berbayar & Streaming):MagentaTV (Magenta Sport), yang dimiliki oleh Deutsche Telekom, memegang hak siar utama untuk seluruh turnamen. Mereka akan menjadi satu-satunya platform yang menyiarkan langsung seluruh 104 pertandingan. Jika Anda ingin menyaksikan secara lengkap setiap pertandingan fase grup dan babak gugur lengkap dengan analisis taktis, inilah tempat yang tepat untuk Anda.
- TV Gratis: Lembaga penyiaran publik nasional ARD dan ZDF telah mendapatkan sublisensi untuk sejumlah besar pertandingan. Masing-masing akan menyiarkan 30 pertandingan secara langsung dan sepenuhnya gratis.
- Apa yang Dijamin Gratis? Berdasarkan undang-undang Jerman, acara olahraga besar dilindungi. Anda dapat menonton pertandingan pembuka, semifinal, final, dan setiap pertandingan yang melibatkan tim nasional Jerman (Die Mannschaft) secara gratis di ARD atau ZDF.
- Streaming Langsung: Bagi yang tidak berlangganan TV kabel, pertandingan yang disiarkan secara gratis dapat ditonton melalui aplikasi ARD Mediathek dan ZDF Live. Pelanggan MagentaTV dapat menonton seluruh jadwal pertandingan melalui platform digital MagentaSport.