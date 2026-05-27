Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Jepang: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Jepang

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Piala Dunia Pantai Gading dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Jepang dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Jepang akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis NHK.

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Jepang?

Di Jepang, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara stasiun televisi publik nasional, jaringan televisi komersial besar (melalui Konsorsium Jepang), dan platform streaming digital.

Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

NHK : Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, NHK akan menyiarkan langsung semua pertandingan Jepang melalui saluran terestrial dan satelitnya (termasuk BS Premium 4K). Anda juga dapat menonton siaran mereka secara gratis menggunakan aplikasi NHK +.

Nippon TV (NTV) : Akan menyiarkan secara terestrial paket pertandingan tertentu, termasuk pertandingan babak penyisihan grup kedua Jepang melawan Tunisia.

Fuji TV : Juga akan menyiarkan sejumlah pertandingan, termasuk liputan babak pertama sistem gugur.

📱 Streaming Digital & Premium