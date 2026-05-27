Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Iran: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Iran
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Iran dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Iran dan ikuti pertandingannya di saluran seperti IRIB.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Iran?
Di Iran, penggemar sepak bola dapat menonton Piala Dunia FIFA 2026 melalui kombinasi siaran televisi nasional gratis dan jaringan olahraga regional berbayar.
Berikut ini cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- TV Terbuka:IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), lembaga penyiaran nasional milik negara, memegang hak siar utama di dalam negeri. Pertandingan akan disiarkan secara langsung dan sepenuhnya gratis di IRIB TV3, yang berfungsi sebagai saluran khusus jaringan tersebut untuk menyiarkan acara olahraga global besar. Saluran ini akan menayangkan liputan lengkap dari semua pertandingan besar, termasuk setiap pertandingan fase grup yang dilakoni tim nasional Iran (Team Melli).
- TV Satelit & Regional: Bagi pemirsa yang memiliki akses ke televisi satelit, Persiana Sports juga akan menayangkan pertandingan turnamen. Selain itu, beIN Sports memegang hak siar premium untuk wilayah MENA yang lebih luas, menyiarkan seluruh 104 pertandingan melalui saluran khusus beIN SPORTS MAX mereka.
- Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, Anda dapat menonton pertandingan melalui platform digital IRIB secara lokal, atau melalui aplikasi beIN CONNECT dan layanan streaming TOD jika Anda memiliki langganan regional.