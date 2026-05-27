Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Irak: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Irak
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Irak dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Irak dan tonton siaran langsungnya di TOD atau aplikasibeIN CONNECT.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Irak?
Di Irak, hak siar resmi eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang dipegang oleh beIN Sports, yang bertindak sebagai penyiar utama untuk seluruh wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen tersebut:
- Televisi: Setiap pertandingan dari kompetisi yang diperluas menjadi 104 pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui saluran premium khusus beIN SPORTS MAX. Saluran-saluran ini akan menampilkan komentar lengkap dalam bahasa Arab dan Inggris, analisis studio pra-pertandingan yang mendetail, serta liputan khusus turnamen.
- Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton secara online atau melalui aplikasi seluler dan smart TV, Anda dapat menonton seluruh turnamen secara langsung melalui layanan streaming TOD atau aplikasi beIN CONNECT.