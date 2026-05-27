Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Haiti: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Haiti
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Haiti dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Haiti dan ikuti pertandingannya di Tele Haiti.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Haiti?
Di Haiti, para penggemar sepak bola memiliki banyak pilihan untuk menyaksikan turnamen ini melalui kombinasi siaran televisi nasional dan layanan televisi berbayar.
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan aksi tersebut:
- TV Gratis:TNH (Télévision Nationale d'Haïti), lembaga penyiaran publik nasional, akan menyiarkan secara gratis melalui siaran terestrial. Mereka dijadwalkan untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan utama, memastikan bahwa pertandingan-pertandingan penting dan pertandingan internasional teratas dapat diakses oleh semua orang di seluruh negeri secara gratis.
- TV Berbayar & Kabel: Untuk liputan komprehensif dari turnamen yang diperluas menjadi 104 pertandingan ini, hak siar resmi dipegang oleh Tele Haiti. Jaringan-jaringan ini akan menyiarkan pertandingan secara langsung, lengkap dengan komentar olahraga khusus, analisis prapertandingan, dan acara studio.
- Siaran Langsung: Jika Anda lebih suka menonton di ponsel cerdas, tablet, atau smart TV, pelanggan Tele Haiti dapat menonton siaran langsung pertandingan melalui aplikasi digital dan platform daring masing-masing.