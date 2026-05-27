Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Ghana
Untuk menonton siaran lokal kampanye Piala Dunia Ghana dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server di Ghana, yang akan memberi Anda akses ke saluran siaran lokal termasuk GTV.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Ghana?
Di Ghana, para penggemar sepak bola akan mendapatkan liputan lengkap Piala Dunia FIFA 2026 melalui kombinasi siaran televisi satelit premium dan siaran televisi publik nasional.
Berikut adalah cara tepat untuk menyaksikan turnamen tersebut:
- TV Berbayar (Liputan Lengkap):SuperSport adalah pemegang hak siar premium resmi. MultiChoice Ghana telah mengonfirmasi bahwa SuperSport akan menyiarkan langsung semua 104 pertandingan dalam definisi tinggi melalui saluran khusus di DStv. Selama turnamen berlangsung, beberapa saluran olahraga akan sepenuhnya diubah mereknya untuk menyajikan konten Piala Dunia 24/7, opsi komentar multibahasa, dan analisis khusus berfokus pada Afrika.
- TV Gratis: Jika Anda tidak memiliki langganan berbayar, siaran gratis akan tersedia di jaringan televisi nasional yang ditunjuk. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyelesaikan pengaturan untuk memastikan bahwa pertandingan-pertandingan penting, termasuk setiap pertandingan yang menampilkan Black Stars, dapat diakses oleh semua orang secara gratis.
- Streaming Langsung: Bagi mereka yang lebih suka menonton di ponsel, tablet, atau smart TV, pelanggan premium dapat menonton setiap pertandingan secara langsung melalui aplikasi seluler DStv Stream.