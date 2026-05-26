Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Ekuador: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Ekuador
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN), sambungkan ke server Ekuador dan tonton pertandingan Piala Dunia di saluran TV gratis Telemazonas.
Tiga puluh pertandingan Piala Dunia juga akan tersedia di ESPN, yang dapat diakses melalui TV konvensional maupun Disney+ di Ekuador.
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Ekuador?
Di Ekuador, penggemar sepak bola memiliki tiga cara utama untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang melalui siaran TV gratis, TV kabel premium, dan layanan streaming.
Berikut ini cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- TV Terbuka:Teleamazonas adalah mitra siaran nasional resmi. Mereka akan menayangkan 40 pertandingan secara langsung dan sepenuhnya gratis, termasuk pertandingan pembuka, semifinal, final, dan yang terpenting, setiap pertandingan fase grup yang melibatkan tim nasional Ekuador (La Tri).
- TV Berbayar (Liputan Lengkap): Bagi mereka yang tidak ingin melewatkan satu detik pun dari aksi tersebut, DirecTV memegang hak siar premium utama. Mereka akan menyiarkan langsung 104 pertandingan dalam definisi tinggi melalui saluran DSports khusus mereka, lengkap dengan analisis Piala Dunia 24/7.
- TV Berbayar (Liputan Sebagian):ESPN (tersedia melalui kabel tradisional dan Disney+) juga akan menyiarkan paket 30 pertandingan langsung, termasuk pertandingan La Tri.
- Streaming Langsung: Jika Anda lebih suka menonton di ponsel, tablet, atau smart TV, Anda dapat menonton seluruh turnamen melalui aplikasi DGO (untuk pelanggan DirecTV) atau menonton paket sebagian di Disney+ dan platform digital Teleamazonas.