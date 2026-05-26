Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Curacao: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Curacao
Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Curaçao?
Di Curaçao, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi antara stasiun televisi publik nasional dan jaringan satelit regional premium.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- TV Gratis:TeleCuraçao, lembaga penyiaran publik nasional pulau tersebut, akan menyiarkan secara gratis. Mereka akan menyiarkan langsung setiap pertandingan yang menampilkan tim nasional Curaçao, serta pertandingan-pertandingan penting seperti pertandingan pembuka turnamen, semifinal, dan final.
- TV Berbayar: Jika Anda ingin liputan lengkap dari seluruh turnamen, penyedia satelit DirecTV memegang hak siar utama untuk wilayah Karibia. Mereka akan menyiarkan langsung semua 104 pertandingan dalam definisi tinggi melalui saluran olahraga khusus mereka.
- Siaran Langsung: Bagi mereka yang lebih suka menonton secara online atau di perangkat seluler, pelanggan DirecTV dapat menonton siaran langsung seluruh 104 pertandingan melalui aplikasi DGO.