Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Brasil: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Brasil
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Brasil dan tonton pertandingan Piala Dunia secara langsung di saluran TV gratis dan platform streaming seperti TV Globo, SporTV, dan CazeTV.
Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Brasil?
Di Brasil, hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 dibagi di antara jaringan televisi tradisional besar dan platform digital.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- Televisi Gratis & Berbayar:Grupo Globo (melalui TV Globo dan SporTV) adalah pemain utama di sini. Mereka akan menyiarkan setiap pertandingan yang melibatkan tim nasional Brasil, final, dan setengah dari sisa pertandingan di turnamen tersebut. Selain itu, SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) dan N Sports memegang sebagian hak siar televisi.
- Streaming Langsung Gratis: Jika Anda lebih suka menonton secara online, platform olahraga digital yang sangat populer, CazéTV, akan menyiarkan langsung dan sepenuhnya gratis ke-104 pertandingan turnamen ini di YouTube.
- Streaming melalui Aplikasi: Anda juga dapat menonton siaran Globo melalui layanan streaming resmi mereka, Globoplay.