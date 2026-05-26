Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Brasil
Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Brasil dan tonton pertandingan Piala Dunia secara langsung di saluran TV gratis dan platform streaming seperti TV Globo, SporTV, dan CazeTV.
🌎 Negara
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
BBC iPlayer | ITVX |
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Brasil?
Di Brasil, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi di antara jaringan televisi tradisional besar dan platform digital.
Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:
- Televisi Gratis & Berbayar:Grupo Globo (melalui TV Globo dan SporTV) adalah pemain utama di sini. Mereka akan menyiarkan setiap pertandingan yang melibatkan tim nasional Brasil, final, dan setengah dari sisa pertandingan di turnamen tersebut. Selain itu, SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) dan N Sports memegang sebagian hak siar televisi.
- Streaming Langsung Gratis: Jika Anda lebih suka menonton secara online, platform olahraga digital yang sangat populer, CazéTV, akan menyiarkan langsung dan sepenuhnya gratis ke-104 pertandingan turnamen ini di YouTube.
- Streaming melalui Aplikasi: Anda juga dapat menonton siaran Globo melalui layanan streaming resmi mereka, Globoplay.