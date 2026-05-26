Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Vinicius Junior Brazil 2026Getty
Neil Bennett

Diterjemahkan oleh

Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Brasil: Siaran langsung, panduan saluran, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Brazil
World Cup

, c

Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 di Brasil

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Brasil dan tonton pertandingan Piala Dunia secara langsung di saluran TV gratis dan platform streaming seperti TV Globo, SporTV, dan CazeTV.

🌎 Negara

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgia

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Siapa yang akan menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Brasil?

Di Brasil, hak siar resmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang dibagi di antara jaringan televisi tradisional besar dan platform digital.

Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen tersebut:

  • Televisi Gratis & Berbayar:Grupo Globo (melalui TV Globo dan SporTV) adalah pemain utama di sini. Mereka akan menyiarkan setiap pertandingan yang melibatkan tim nasional Brasil, final, dan setengah dari sisa pertandingan di turnamen tersebut. Selain itu, SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) dan N Sports memegang sebagian hak siar televisi.
  • Streaming Langsung Gratis: Jika Anda lebih suka menonton secara online, platform olahraga digital yang sangat populer, CazéTV, akan menyiarkan langsung dan sepenuhnya gratis ke-104 pertandingan turnamen ini di YouTube.
  • Streaming melalui Aplikasi: Anda juga dapat menonton siaran Globo melalui layanan streaming resmi mereka, Globoplay.