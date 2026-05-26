Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Neil Bennett

Diterjemahkan oleh

Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Belgia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Belgia di Piala Dunia.

Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Belgia

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Belgia dan tonton pertandingan Piala Dunia secara gratis di VRT (bahasa Belanda) atau RTBF (bahasa Prancis).

🌎 Negara

📺 Stasiun TV

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Aljazair

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgia

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Di Belgia, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara dua lembaga penyiaran publik utama di negara tersebut: VRT dan RTBF.

Pengaturan dua penyiar ini memastikan bahwa siaran yang komprehensif dan gratis tersedia dalam kedua bahasa utama Belgia.

Berikut adalah rincian cara menonton turnamen ini berdasarkan wilayah dan bahasa Anda:

📺 Televisi & Streaming

Penyiar

Target Penonton

VRT

Penutur bahasa Belanda (Flanders)

RTBF

Penutur bahasa Prancis (Wallonia)

Karena VRT dan RTBF sama-sama merupakan jaringan televisi publik, penggemar sepak bola di seluruh Belgia akan dapat menonton seluruh turnamen 2026 secara gratis tanpa perlu berlangganan paket premium.