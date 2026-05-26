Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Belgia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Belgia

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Belgia dan tonton pertandingan Piala Dunia secara gratis di VRT (bahasa Belanda) atau RTBF (bahasa Prancis).

Di Belgia, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara dua lembaga penyiaran publik utama di negara tersebut: VRT dan RTBF.

Pengaturan dua penyiar ini memastikan bahwa siaran yang komprehensif dan gratis tersedia dalam kedua bahasa utama Belgia.

Berikut adalah rincian cara menonton turnamen ini berdasarkan wilayah dan bahasa Anda:

📺 Televisi & Streaming

Penyiar Target Penonton VRT Penutur bahasa Belanda (Flanders) RTBF Penutur bahasa Prancis (Wallonia)

Karena VRT dan RTBF sama-sama merupakan jaringan televisi publik, penggemar sepak bola di seluruh Belgia akan dapat menonton seluruh turnamen 2026 secara gratis tanpa perlu berlangganan paket premium.