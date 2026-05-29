Siaran TV Piala Dunia FIFA 2026 Belanda

Untuk menonton siaran lokal pertandingan Belanda di Piala Dunia dari luar negeri, Anda dapat menggunakan Jaringan Pribadi Virtual (VPN). Cukup gunakan VPN Anda untuk terhubung ke server Belanda dan tonton siaran langsungnya. Semua pertandingan Belanda akan ditayangkan di stasiun televisi nasional gratis NOS (melalui NPO 1 atau aplikasi NPO Start).

Siapa yang menayangkan Piala Dunia FIFA 2026 di televisi di Belanda?

Di Belanda, hak siar resmi dan eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan datang sepenuhnya dipegang oleh lembaga penyiaran publik, Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Berikut ini cara tepatnya untuk menyaksikan pertandingan tersebut:

📺 Televisi Gratis

NOS (NPO 1): Sebagai lembaga penyiaran publik nasional, NOS akan menyiarkan pertandingan secara langsung dan gratis di televisi jaringan. Anda dapat menyaksikan semua pertandingan fase grup Oranje - termasuk pertandingan pembuka yang sangat dinantikan melawan Jepang - dan Final Piala Dunia tanpa perlu berlangganan berbayar melalui kabel standar atau antena digital.

📱 Streaming Digital & Gratis

NPO Start & NOS.nl: Untuk akses digital yang lengkap, turnamen ini akan tersedia secara gratis untuk ditonton oleh pemirsa di dalam negeri. Penggemar dapat menonton semua siaran langsung pertandingan, menonton cuplikan pertandingan sesuai permintaan, dan melihat analisis ahli di studio melalui perangkat seluler, tablet, atau smart TV menggunakan aplikasi NPO Start atau situs web resmi NOS.



