Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Austria: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Austria

Di Austria, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara dua jaringan siaran gratis: ORF (stasiun penyiaran publik) dan ServusTV (jaringan komersial milik Red Bull).

Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton siaran langsung pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.









Melalui perjanjian sub-lisensi, kedua jaringan tersebut akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan turnamen yang diperluas. Berikut adalah pembagian siarannya:

Pembagian Pertandingan: Baik ORF maupun ServusTV akan menyiarkan masing-masing 52 pertandingan secara langsung.

Pertandingan Utama: ORF memegang hak eksklusif untuk menyiarkan pertandingan pembuka dan final.

Tim Nasional Austria: Untuk pertandingan yang melibatkan Austria, ORF akan menyiarkan pertandingan pertama dan ketiga babak penyisihan grup, sedangkan ServusTV akan menyiarkan pertandingan kedua babak penyisihan grup (serta pertandingan babak 32 besar, jika Austria lolos).

Streaming: Liputan digital lengkap dan siaran langsung akan tersedia di platform masing-masing, ORF ON dan ServusTV On .

Karena kedua saluran tersebut merupakan saluran gratis, para penggemar di Austria dapat menonton seluruh turnamen 2026 tanpa perlu berlangganan TV kabel berbayar atau layanan streaming.