Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Austria
Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton siaran langsung pertandingan Piala Dunia secara gratis di ORF.
🌍 Negara / Wilayah
📺 Stasiun TV
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Aljazair
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgia
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia dan Herzegovina
🇧🇷 Brasil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Kanada
TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Kolombia
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Kosta Rika
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Kroasia
🇨🇾 Siprus
🇨🇿 Republik Ceko
🇩🇰 Denmark
TV2 Denmark | TV2 Play Denmark
🇪🇨 Ekuador
DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Fiji
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Prancis
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Jerman
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlandia
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Jepang
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Makau
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Meksiko
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko
🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Belanda
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda
🇳🇿 Selandia Baru
🇳🇮 Nikaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX
🇳🇴 Norwegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Peru
DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Rumania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapura
🇿🇦 Afrika Selatan
SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV
🇪🇸 Spanyol
DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol
🇸🇪 Swedia
🇨🇭 Swiss
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turki
🇬🇧 Inggris
ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player
🇺🇸 Amerika Serikat
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Penyiar Piala Dunia FIFA 2026 di Austria
Di Austria, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara dua jaringan siaran gratis: ORF (stasiun penyiaran publik) dan ServusTV (jaringan komersial milik Red Bull).
Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.
Melalui perjanjian sub-lisensi, kedua jaringan tersebut akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan turnamen yang diperluas. Berikut adalah pembagian siarannya:
- Pembagian Pertandingan: Baik ORF maupun ServusTV akan menyiarkan masing-masing 52 pertandingan secara langsung.
- Pertandingan Utama: ORF memegang hak eksklusif untuk menyiarkan pertandingan pembuka dan final.
- Tim Nasional Austria: Untuk pertandingan yang melibatkan Austria, ORF akan menyiarkan pertandingan pertama dan ketiga babak penyisihan grup, sedangkan ServusTV akan menyiarkan pertandingan kedua babak penyisihan grup (serta pertandingan babak 32 besar, jika Austria lolos).
- Streaming: Liputan digital lengkap dan siaran langsung akan tersedia di platform masing-masing, ORF ON dan ServusTV On.
Karena kedua jaringan tersebut gratis, penggemar di Austria akan dapat menonton seluruh turnamen 2026 tanpa perlu berlangganan kabel atau streaming berbayar.