Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Austria

Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton siaran langsung pertandingan Piala Dunia secara gratis di ORF.

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplikasi RDS | Aplikasi CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolombia

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Kosta Rika

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroasia

HRTi

🇨🇾 Siprus

Sigma TV

🇨🇿 Republik Ceko

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Denmark

TV2 Denmark | TV2 Play Denmark

🇪🇨 Ekuador

DIRECTV Sports Ekuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiji

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Prancis

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Jerman

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlandia

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Jepang

DAZN Jepang

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Makau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

Aplikasi New World Sport

🇲🇽 Meksiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Meksiko

🌎 Timur Tengah dan Afrika Utara

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Belanda

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Belanda

🇳🇿 Selandia Baru

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nikaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nikaragua | FOX

🇳🇴 Norwegia

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumania

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapura

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrika Selatan

SABC 3 | SABC Plus | Aplikasi Sporty TV

🇪🇸 Spanyol

DAZN Spanyol | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spanyol

🇸🇪 Swedia

TV4 Swedia | TV4 Play

🇨🇭 Swiss

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turki

tabii

🇬🇧 Inggris

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Amerika Serikat

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplikasi FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go





Di Austria, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi antara dua jaringan siaran gratis: ORF (stasiun penyiaran publik) dan ServusTV (jaringan komersial milik Red Bull).

Untuk menonton dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Austria untuk menonton pertandingan secara gratis di ORF. Atau, Anda dapat menyambungkan ke server di wilayah MENA untuk menonton melalui beIN Sports Connect, meskipun metode ini memerlukan langganan regional berbayar.









Melalui perjanjian sub-lisensi, kedua jaringan tersebut akan menyiarkan seluruh 104 pertandingan turnamen yang diperluas. Berikut adalah pembagian siarannya:

Pembagian Pertandingan: Baik ORF maupun ServusTV akan menyiarkan masing-masing 52 pertandingan secara langsung.

Pertandingan Utama: ORF memegang hak eksklusif untuk menyiarkan pertandingan pembuka dan final.

Tim Nasional Austria: Untuk pertandingan yang melibatkan Austria, ORF akan menyiarkan pertandingan pertama dan ketiga babak penyisihan grup, sedangkan ServusTV akan menyiarkan pertandingan kedua babak penyisihan grup (serta pertandingan babak 32 besar, jika Austria lolos).

Streaming: Liputan digital lengkap dan siaran langsung akan tersedia di platform masing-masing, ORF ON dan ServusTV On .

Karena kedua jaringan tersebut gratis, penggemar di Austria akan dapat menonton seluruh turnamen 2026 tanpa perlu berlangganan kabel atau streaming berbayar.