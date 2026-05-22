Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Australia: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Australia

Untuk menonton siaran lokal dari luar negeri menggunakan VPN, sambungkan ke server Australia dan tonton pertandingan Piala Dunia secara gratis di SBS.





Hak siar Piala Dunia FIFA 2026 di Australia

Di Australia, hak siar eksklusif untuk Piala Dunia FIFA 2026 sepenuhnya dimiliki oleh SBS.

Berbeda dengan beberapa turnamen sebelumnya di mana hak siar dibagi dengan layanan berbayar seperti Optus Sport, SBS telah memperoleh hak siar untuk seluruh turnamen yang diperluas ini dan akan menyiarkannya secara gratis di televisi.

Berikut adalah cara tepat untuk menonton turnamen ini di Australia:

Televisi & Streaming

SBS & SBS VICELAND: Semua 104 pertandingan akan disiarkan langsung dan gratis di seluruh jaringan televisi SBS.

SBS On Demand: Setiap pertandingan akan disiarkan secara langsung dan bersamaan di platform streaming digital gratis mereka. Aplikasi dan situs web tersebut juga akan menampilkan tayangan ulang pertandingan lengkap, mini-match (versi ringkas berdurasi 30 menit), dan paket sorotan yang lebih singkat.

Karena hak siar sepenuhnya eksklusif untuk jaringan siaran gratis, penggemar sepak bola di Australia tidak perlu membayar layanan berlangganan apa pun untuk menyaksikan setiap momen Piala Dunia 2026.