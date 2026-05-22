Jadwal Tayang Piala Dunia FIFA 2026 di Argentina: Siaran langsung, saluran TV, daftar lengkap pertandingan, tanggal, dan waktu kick-off

Siaran Piala Dunia FIFA 2026 Argentina

Hak siar Piala Dunia FIFA 2026 di Argentina

Di Argentina, hak siar Piala Dunia FIFA 2026 dibagi di antara berbagai jaringan siaran gratis, saluran TV berbayar, dan platform streaming. Pengaturan ini memastikan para penggemar dapat menonton turnamen melalui berbagai saluran.

Berikut adalah rincian lengkap tempat Anda dapat menonton Piala Dunia 2026 di Argentina:

Penyiar Jenis TV Pública Siaran Gratis Telefe Siaran Terbuka TyC Sports TV Berbayar DSports (DirecTV) TV Berbayar

Opsi Streaming & Digital

Paramount+ / Flow: Melalui kemitraan baru-baru ini, liputan lengkap DSports atas seluruh 104 pertandingan juga akan dapat diakses melalui Paramount+ bagi pelanggan penyedia layanan kabel utama seperti Flow.

Disney+ Premium: Memegang hak siar streaming regional di Amerika Selatan untuk menyiarkan secara langsung paket pertandingan yang cukup besar, termasuk yang menampilkan tim nasional Argentina.

Radio Nacional: Bagi yang lebih menyukai audio, jaringan radio publik ini akan menyiarkan komentar langsung lengkap untuk pertandingan-pertandingan Argentina di seluruh negeri.

Baik Anda mencari siaran nasional gratis La Albiceleste di TV Pública atau ingin menonton setiap pertandingan turnamen melalui DSports, Anda akan memiliki banyak pilihan untuk menyaksikan aksi tersebut.